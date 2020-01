Stadtrat : Thomas Koch: Neue Aufgaben und Herausforderungen

Dinslaken BNP-Fraktion ist aufgelöst, jetzt verstärkt Thomas Koch die Christdemokraten im Stadtrat.

Für seine Entscheidung führte er unter anderem an, dass die Christdemokraten Probleme wie den Mangel an bezahlbarem Wohnraum oder die prekäre Haushaltssituation „offen angesprochen und mit Anträgen in Angriff genommen“ hätten. Imponiert hätten ihm „auch die Initiative zum Feierabendmarkt oder die Förderung von Startups“. Den Christdemokraten bescheinigte er zudem, nach vorne zu blicken und gestalten zu wollen. „Aus diesen Gründen habe ich mich für die CDU entscheiden“, so Thomas Koch, der sich nun auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf und die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen freut.