Aus dem Polizeibericht : Polizei sucht in Gruiten Einbrecher per Hubschrauber

Polizei sucht in Gruiten Einbrecher per Hubschrauber

Haan Ein Polizeihubschrauber, der Heiligabend-Nachmittag über Gruiten kreiste, sorgte für Aufregung in den sozialen Netzwerken.

Wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage berichtete, hatte es in Mettmann im Bereich Vogelskamp einen Einbruch gegeben. Der Geschädigte überraschte die Täter vor Ort. Als sie flüchteten, alarmierte er die Polizei und fuhr selbst hinterher. Die Täter ließen ihr Auto im Gruitener Wohngebiet Hasenhaus stehen und flüchteten in verschiedene Richtungen. Die Suche aus der Luft und durch mehrere Streifenwagen-Besatzungen blieb allerdings ohne Erfolg. Auf Facebook wurde spekuliert, die Polizei hätte Flüchtige aus der JVA Wuppertal oder Täter nach einem Raubüberfall gesucht.