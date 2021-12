Frühwarnsystem bei Starkregen : Mit Künstlicher Intelligenz aus Wuppertal gegen Hochwasser

Die Wupper überflutete im Juli sogar einige Schwebebahnstationen. Foto: dpa/Christopher Neundorf

Wuppertal In eigener Regie hat der Wuppertaler Andreas Groß ein Hochwasser-Frühwarnsystem entwickelt. Die Flutkatastrophe im Juli hatte in seiner Firma großen Schaden angerichtet. Nun existiert entlang der Wupper und ihrer Zuflüsse ein engmaschiges Pegelkontrollnetz. Das Projekt soll auch in andere Regionen übertragen werden.