Neues Angebot : IBB: Weiterbildung auf akademischem Niveau

Silke Schalinsky ist für das IBB als Bildungsreferentin tätig. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Das Institut für Berufliche Bildung ist in Dinslaken an der Otto-Lilienthal-Straße 56 beheimatet.

In einer Zeit, in der sich die beruflichen Anforderungen schnell wandeln, nimmt die Weiterbildung einen besonderen Stellenwert ein. Mit dem neuen Jahr bietet das Institut für Berufliche Bildung (IBB), das in Dinslaken im Heddenhausen-Gebäude an der Otto-Lilienthal-Straße 56 einen Standort unterhält, universitäre Zertifikatskurse an. „Dieses Angebot der akademischen Weiterbildung ist komplett neu und in erster Linie gedacht für Teilnehmer, die einen akademischen Abschluss mitbringen und sich auf universitärem Niveau weiterbilden möchten“, erläutert Silke Schalinsky, Bildungsreferentin des IBB.

Der erste Kurs ist soeben gestartet, weitere folgen in vierwöchentlichem Rhythmus, sagt Schalinsky. Die neuen Weiterbildungen wurden im Rahmen des Deutschland.University-Netzwerks gemeinsam mit renommierten Professoren und Hochschuldozenten entwickelt. Sie vermitteln in kurzer Zeit praxisrelevante Kompetenzen für die moderne Arbeitswelt, die wissenschaftlich fundiert und international anerkannt sind, so Schalinsky.

Info Das Institut für Berufliche Bildung Weiterbildungsanbieter Das IBB wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört nach eigener Aussage zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern in Deutschland. Aktuell ist das IBB an über 400 Standorten in Deutschland vertreten, beispielsweise in Dinslaken. Angeboten werden auch Maßnahmen für Ausbildungs- und Arbeitssuchende sowie für von Arbeitslosigkeit bedrohte berufstätige Menschen.

Die universitären Zertifikatskurse eignen sich aber nicht nur für Hochschulabsolventen, sie können auch von Teilnehmern belegt werden, die zwar studiert, dann aber aus den unterschiedlichsten Gründen (beispielsweise finanziellen) keinen Abschluss gemacht haben, auch eignen sie sich für Interessenten mit abgeschlossener Berufsausbildung und dreijähriger Berufserfahrung. Denn sie können mit einem universitären Zertifikat ihre bisherige berufliche Ausbildung aufwerten.

Das universitäre Kursangebot des IBB umfasst Themenbereiche wie Unternehmens- und Wirtschaftsethik, Interaktion von Mensch und Maschine, aber auch Grundlagen der Betriebswirtschaft. Weitere Themen sollen in den nächsten Monaten folgen, Wert wird auf praxis- und zukunftsorientierte Inhalte gelegt. Jedes Kursmodul dauert vier Wochen (180 Stunden) und mündet in eine 60-minütige schriftliche Prüfung nach dem Multiple-Choice-Verfahren, wie Silke Schalinsky weiter erläutert. „Diese Prüfung findet am Standort Dinslaken unter Aufsicht statt.“

Die Dinslakener Zertifikatskurse des IBB laufen über die virtuelle Onlineakademie (Viona), maximal 15 Teilnehmer pro Kurs lernen und arbeiten am PC, der mit Headset ausgestattet ist, und treten über den Computer in Kontakt mit dem Dozenten und den anderen Kursteilnehmern. „Am Standort gibt es Unterstützung durch einen Vor-Ort-Dozenten, der den Teilnehmern hilfreich zu Seite steht“, so Silke Schalinsky. Die Kurse finden montags bis freitags statt, wobei die Schulungszeiten vom jeweiligen Modul abhängig sind. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Abendakademie zu besuchen, das geschieht dann mittels PC oder Laptop von zu Hause aus. Die Kursräume des IBB für vier, sechs oder acht Teilnehmer befinden sich in der ersten und der zweiten Etage des Heddenhausen-Gebäudes im Gewerbegebiet Dinslaken-Mitte. Der Konferenzraum kann auch als Pausenraum genutzt werden.

Für die Teilnahme an den universitären Zertifikatskursen gibt es unterschiedliche Fördermöglichkeiten. Wer als arbeitssuchend registriert ist, für den ist die Teilnahme mit einem Bildungsgutschein kostenfrei. Auch für Berufstätige ist die Teilnahme möglich. Nach dem Qualifizierungschancengesetz können die Kosten für die Weiterbildung je nach Betriebsgröße ganz oder teilweise übernommen werden. In jedem Fall ratsam ist für Interessierte eine Information und Beratung über die Angebote sowie die vorhandenen Fördermöglichkeiten durch das IBB. Diese Weiterbildungsberatung ist kostenfrei Kontakt: ibb.com/akademische-weiterbildung und beim IBB in Dinslaken, Otto-Lilienthal-Straße 56, Telefon 02064 8284936, E-Mail: dinslaken@ibb.com

Das IBB bietet rund 800 zertifizierte Weiterbildungen – von SAP-, Microsoft-Kursen über Fortbildungen im Gesundheitsbereich bis zu kaufmännischen Qualifizierungen an. Am 3. Februar starten in Dinslaken verschiedene Umschulungskurse, die 24 Monate dauern.