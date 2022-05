Gasflaschen in dem brennenden Gebäude : Gartenlaube an der Hanielstraße in Flammen

Gartenlaube an der Hanielstraße in Flammen

Dinslaken Als die ersten Kräfte eintrafen, brannt das Gartenhäuschen bereits in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr Dinslaken wurde gestern gegen 11 Uhr wegen eines Feuers zur Hanielstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte die Gartenlaube eines Wohngebäudes bereits in voller Ausdehnung. Da die Anwohner berichteten, dass Gasflaschen in der Laube seien, wurden die ersten Löschmaßnahmen der Wehr aus der Deckung durchgeführt. Nachdem die zwei Gasflaschen aus der Brandstelle geborgen worden waren, wurden sie gekühlt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, wie die Feuerwehr berichtet. An beiden Flaschen hatte das Sicherheitsventil abgeblasen, so dass sie leer waren und keine Gefahr von ihnen ausging. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert und nach einer Stunde an die Polizei übergeben. Die Dinslakener Feuerwehr war mit insgesamt 21 Kräften im Einsatz.