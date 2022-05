Niederländisches Kennzeichen : Defektes Auto von Autobahn-Parkplatz in Dinslaken gestohlen

Dinslaken Ausgerechnet auf dem Weg zum Flughafen, blieb ein Ehepaar aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 liegen. Ihr Auto stellten sie auf einem Parkplatz an der A3 ab. Das war ein Fehler.

Pech hatte ein Ehepaar aus den Niederlanden, das am Samstag, 30. April, in den Urlaub fliegen wollte. Wegen eines Schadens an der Lichtmaschine, musste die beiden ihr Auto – einen gelben Renault Twingo – auf dem Parkplatz Sippenwies an der Autobahn 3 abstellen. Nachdem sie das Auto verschlossen hatten, nahmen sie sich ein Taxi zum Flughafen. Als das Ehepaar am vergangenen Dienstag gegen 13.30 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, um sich um ihren Wagen zu kümmern, stellten es fest, dass der Wagen gestohlen war. Das Fahrzeug hat das niederländische Kennzeichen 44-DG-PX.