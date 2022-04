Einsatz an der Brucknerstraße : Feuerwehr Hilden löscht Küchenbrand

Foto: Tobias Dupke 11 Bilder Feuerwehr Hilden löscht Küchenbrand

Hilden An der Brucknerstraße brannte am Donnerstagnachmittag, 28. April, eine Küche in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Die Hildener Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Brand an der Brucknerstraße im Stadtnorden gerufen worden. Dort stand eine Spülmaschine in einer Küche in Flammen, erklärte ein Sprecher.

Der Brandgeruch war bereits einige Hundert Meter vor dem Einsatzort wahrnehmbar. Auch Kunden des Einkaufszentrums an der oberen Gerresheimer Straße rochen das Feuer.

Die Polizei sperrte die Brucknerstraße während des Einsatzes ab. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an, darunter auch eine Drehleiter. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen unter Atemschutz.

Der Brand war schnell unter Kontrolle. Das Einfamilienhaus musste im Anschluss noch gelüftet werden, dafür kamen Hochleistungsgeräte zum Einsatz.

Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Die Suche nach der Brandursache ist nun Aufgabe der Polizei.

(tobi)