Fallen aus Schafswolle : ASG kämpft in Wesel mit „Wandersperren“ gegen Giftraupen

Wesel Seltsame Gebilde aus Schafswolle zieren nun zehn Eichen im Außenbereich der Stadt Wesel. Es sind Fallen, mit dere der ASG gegen die giftigen Plagegeister vorgeht.

Es sind „Wandersperren“, mit denen der ASG gegen den Eichenprozessionsspinner vorgeht. Der ASG will mit der Aktion die Wirksamkeit der Fallen testen. „Wir möchten nichts unversucht lassen, um gegen die Plagegeister vorzugehen, mich überraschen unsere Fachleute immer wieder mit innovativen ökologischen Methoden“, erklärt Betriebsleiter Mike Seidel. Die „Wandersperre“ selbst besteht aus reiner Rohschafwolle, die zu einer acht bis zehn 10 Zentimeter starken Kordel gedreht wird. In zwei Meter Höhe um den Eichenstamm befestigt, stellt diese Kordel für die Raupe ein unüberwindbares Hindernis dar. Das Fangsystem, bestehend aus einem Holz leitet die Raupen in einen Baumwollsack. Die gefangenen Eichenprozessionsspinner können so entsorgt werden. Nachdem der Nabu Wesel im März 2022 über das Verfahren informierte, unternahmen die Mitarbeiter der Grünflächenunterhaltung des ASG erste Recherchen um pünktlich zur Saison einsatzbereit zu sein. Im April wurde das Material dann durch den ASG beschafft. Die zehn Eichen mit den Wandersperren werden durch ein regelmäßiges Monitoring überprüft. Im Spätsommer soll ermittelt werden, wie wirksam die Fallen waren.