Neues Parkhaus wohl erst 2024 : Wie Dinslaken mit dem Bahnhofsumbau voran kommt

Der Dinslakener Bahnhof soll moderner werden. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Im vergangenen Jahr hat sich in Sachen Umgestaltung des Dinslakener Bahnhofes nur wenig getan. Das lag der Stadt zufolge vor allem Änderungen im Projektmanagement. Nun soll es mit dem Projekt weitergehen. Wir geben eine Übersicht über das, was schon umgesetzt wurde und was noch geplant ist.