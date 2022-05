Mit Zwille oder Steinschleuder : Unbekannte beschädigen Fensterscheiben von Geschäften in Dinslaken

Unbekannte beschädigen Fensterscheiben von Geschäften in Dinslaken

Zweimal Einbruchalarm innerhalb von 15 Minuten gab es in der Nacht auf Donenrstag im Averbruch. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Zweimal Einbruchalarm gab es am Mittwoch um kurz vor Mitternacht an Geschäften im Averbruch. Unbekannte hatten die Fensterscheiben beschädigt.

Am späten Mittwochabend, zwischen 23.45 Uhr und Mitternacht, haben Unbekannte die Fensterscheiben von mindestens zwei Geschäften an der Thyssenstraße und der Straße Drei Eichen beschädigt. Innerhalb von 15 Minuten wurde dort jeweils Einbruchalarm ausgelöst. In beiden Fällen stellten Polizeibeamte vor Ort fest, dass die äußere Verglasung eine Fensterscheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigt worden war.