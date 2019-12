Straßenbau in Dinslaken : Großbaustelle wechselt die Straßenseite

Ein Etappenziel ist geschafft. Auf der Augustastraße ruhen die Arbeiten jetzt bis zum 6. Januar. Im neuen Jahr wird die Verkehrsführung sich wieder ändern.

Die Arbeiten auf der Großbaustelle der Augustastraße sind in die Pause gegangen. Nach einem erfolgreiche Verlauf bisher, wie die Stadt meldet: „Die Baustelle liegt voll im Bausoll“, man habe auch entsprechend viel Personal eingesetzt. Zuletzt sollte laut Planung noch der Schmutzwasserkanal fertig werden. Über Weihnachten und Neujahr ist nun Stillstand vorgesehen. In der zweiten Woche des neuen Jahres, ab 6. Januar, geht es mit dem Umbau weiter.

Dann kommt auf die Autofahrer und Anlieger etwas Neues zu: Die Baustelle wandert praktisch auf die andere Straßenseite. Im bisher bearbeiteten Bereich sind die Grundlegenden Vorbereitungen an der Fahrbahn zumindest abschnittsweise erledigt: die Tragschicht und eine weitere, darauf aufbauende Lage. So können Autos darüber rollen.

Rückmeldungen oder Beschwerden von den Unternehmen seien nicht angekommen. Aber die Händler „freuen sich laut Nachfrage über zunehmende Besucherzahlen im Dezember, da viele Geschäfte schmerzliche Umsatzeinbußen in den vergangenen Monaten verzeichnen mussten“, so Marcel Sturm.

Im Bereich der Baustelle ist einTempolimit von 20 Stundenkilometern eingeführt worden. Das sei in erster Linie der Durchfahrtsbreite geschuldet, allerdings auch dem Umstand, dass auf der Straße nun auch der Radverkehr läuft, erläutert der Stadt-Sprecher. „Die provisorische Fahrbahn musste in weiten Bereichen bis an den Gehweg gebaut werden.“ Dass Autofahrer zu schnell unterwegs sind, falle ab und an auf, unter anderem bei den Baustellenbegehungen. Es würden gelegentlich Tempokontrollen durchgeführt.