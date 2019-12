Alles wird immer hektischer : Verkaufsoffene Sonntage – wir wollen doch gar keine Pause

Meinung Wer die Sonntage vor der hektischen Welt schützen möchte, übersieht auch, dass es da nicht so viel zu schützen gibt.

Verkaufsoffene Sonntage sind Streitpunkt: Dürfen es vier oder fünf oder acht werden im Jahr 2020, wie viele im Dezember, vor Weihnachten oder danach? Das rührt an eine Grundsatzfrage: Muss es das überhaupt geben? Müssen sich Öffnungszeiten immer weiter ausdehnen? Müssen auch noch Händlerinnen und Verkäufer ihre Wochenenden opfern, darf es gar keine Pausen mehr geben in der vom Kommerz angetriebenen Welt?

Den Fragen liegt eine Selbsttäuschung zugrunde. Wir wollen in Wahrheit sehr viel weniger Pausen als wir glauben. Wir wollen ins Restaurant, ins Fitnesscenter, ins Kino oder zum Indoor-Spielplatz oder in Ruhe beim Telefonanbieter anrufen. Wir wollen tanken und vielleicht in die Bibliothek in Dinslaken, da kann man auch sonntags hin – eine tolle Sache. Wir hängen uns vor den Fernseher und surfen über Onlineportale: Überall stecken Menschen dahinter, die genau zu dieser Zeit eben nicht frei haben. Dafür aber vielleicht an einem Mittwoch.

Wer die Sonntage vor der hektischen Welt schützen möchte, übersieht auch, dass es da nicht so viel zu schützen gibt. Nach Zahlen der Bundesregierung von 2018 arbeiteten etwa ein Viertel der Beschäftigten ab und zu oder regelmäßig am Wochenende, Tendenz steigend. Man denkt immer an Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser. Aber es arbeiten Erzieher in Heimen, Pflegekräfte, Leute in Kraftwerken und Freizeitparks, in der Landwirtschaft, in Banken, bei der Bahn, sie fahren Busse zu Flughäfen, die niemals schlafen, und so weiter. Die Welt stoppt zum Wochenende nicht, sie bremst höchstens ein bisschen ab.

Ein Sonntagsverkauf macht an der Lage nicht viel aus. Vor allem wird das gesellschaftliche Klima davon nicht ruheloser. Sonntags dürfen Läden öffnen in den Niederlanden, Schweden, Großbritannien, häufig in Dänemark. Wir bemühen jetzt Klischees, aber als wesentlich nervöser als die Deutschen gelten die Dänen und Niederländer gemeinhin nicht.

Ein Ärgernis ist dagegen die Aufregung, die durch Reglementierung entsteht. Verkaufsoffene Sonntage haben Eventcharakter. Deshalb sind Menschenmassen in der Stadt, die Geld ausgeben, und alle Händler müssen mitziehen. Gäbe es gar keine verkaufsoffenen Sonntage, hätte man diese Probleme nicht. Gäbe es keine Einschränkungen, hätte man sie aber auch nicht. Und vermutlich hätte man sogar weniger das Gefühl, dass alles immer hektischer wird.

