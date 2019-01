Hilden : Elberfelder Straße wird Großbaustelle

Die Parkverbotsschilder stehen bereits auf dem Parkplatz vor dem Gartencenter, auch Bagger und Rohre sind schon vor Ort: Ab 7. Januar wird an der Elberfelder Straße gebaut. Foto: Tobias Dupke

Hilden Am Montag beginnt die Stadt mit der Erneuerung der Regenwasserkanäle. Die Bauzeit beträgt etwa 22 Monate.

Von Christoph Schmidt

In der Elberfelder Straße müssen rund 1000 Meter Regenwasserkanal zwischen Oststraße und Autobahnbrücke erneuert werden – in offener Bauweise. Montag geht es los. Die Rohre sind etwa 70 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Fast zwei Jahre (22 Monate) werden die Arbeiten dauern und viel Geld (rund 1,5 Millionen Euro) kosten. „Das ist eine der größten Baustellen in den kommenden Jahren“, erklärt Harald Mittmann, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes. Und sie wird großen Einfluss auf den Verkehr haben. Die städtischen Ingenieure hätten deshalb schon im Vorfeld viel Zeit und Energie investiert, um die Verkehrslenkung für den gesamten Bauzeitraum von rund 22 Monaten akribisch durchzuplanen, betont Mittmann: „Unser Ziel ist es, die Einschränkungen für die Autofahrer möglichst zu vermeiden oder zumindest auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren.“

Der erste Bauabschnitt liegt auf dem Privatgelände unmittelbar nord-östlich der Itter. Dort stellt die Stadt ein Regenüberlaufbau- und ein Pumpwerk her. Die Maßnahme dauert etwa acht Wochen. Während dieser Zeit wird der Verkehr in der Elberfelder Straße kaum beeinträchtigt. Im zweiten und dritten Schritt quert der neue Kanal die Fahrbahn und wird anschließend in der nördlichen Fahrspur der Elberfelder Straße bis zur Oststraße hergestellt. Während der Abschnitte zwei und drei können die Fahrzeuge zweispurig an der Baustelle vorbei fahren. Lediglich im Bauabschnitt vier, von der Einmündung Spinnerweg bis etwa Höhe Elberfelder Straße 71a, muss der Verkehr mit Hilfe einer mobilen Ampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Elberfelder Straße (B228) ist die Hauptverbindung zwischen Hilden und Haan.

Info Ausweich-Strecke bei Stau auf der A46 Bei Staus auf der A 46 zwischen Düsseldorf-Süd und Wuppertal versuchen Ortskundige häufig, über innerstädtische Straßen auszuweichen (Hülsenstraße, Westring, Nordring, Ostring, Oststraße, Elberfelder Straße). Meist stehen sie dann dort im Stau – wie auf der Autobahn.



