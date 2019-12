Nur Unikate : Vom Frührentner zum Krippenarchitekten

Günter Kammer mit einer Laternenkrippe. Foto: Martin Büttner

Voerde Nachdem er frühzeitig seine Arbeitsstelle aufgeben musste, suchte Günter Kammer (79) eine neue Beschäftigung.

In den 90er-Jahren steht Günter Kammer vor einem Umbruch in seinem Leben, mit dem er so nicht gerechnet hatte. Er ist im Kesselbau der Firma Babcock tätig, als diese die Sparte wegen Unwirtschaftlichkeit aufgibt. „Es wollte keiner mehr im Inland oder Ausland unsere Kessel kaufen“, erzählt Günter Kammer. „Man hat beschlossen, alle Mitarbeit bis Jahrgang 1940 in den Ruhestand zu schicken“, erzählt der 79-Jährige weiter. Er ist einer der Betroffenen, findet mit jenseits der 50 keinen anderen Als er erkrankt, rät man ihm dazu, sich ein Hobby zu suchen. Günter Kammer baut seine erste Krippe für seinen Enkel, dann eine weitere für einen guten Freund. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin“, erzählt er.

Kammer will nicht einfach nur vor sich hin handwerkern. „Es war mir wichtig, die Grundlagen zu erlernen“, sagt er. Als er vom Kurs einer Krippenbaumeisterin in Issum erfährt, fährt er über sechs Monate wöchentlich auf die andere Rheinseite, um genau diese Grundlagen zu erlernen. „Auch wenn ich mittlerweile etwas ganz anderes mache, hat mir das sehr geholfen“, erklärt er. „Wenn man beim Krippenbau am Anfang einen Fehler macht, kann man den nur schwer wieder ausgleichen.“ Das ist nun mehr als 20 Jahre her und seitdem bastelt Günter Kammer an seinen Krippen. Dabei kann es auch schon mal eine Woche dauern, bis er eines seiner Kunstwerke fertig hat. „Es kommt immer darauf an, wie kompliziert die Krippe ist und natürlich arbeite ich nicht acht Stunden am Tag daran“, sagt er.

Aber wenn, dann ist er ganz bei der Sache. Seine besonderen Krippen, die auch gerne mal im Stil einer Alpenhütte oder eines orientalischen Bauwerkes daher kommen oder die er sogar in die Form von Laternen baut, sind dabei immer Unikate. Die beginnt er mit einer Skizze der neuen Idee, die er dann als Modell aus Pappkarton baut. „Dann bespreche ich das mit meiner Frau“, sagt der 79-Jährige. Danach verfeinert er das jeweilige Modell weiter. Mit Leichtbaustoff macht er sich dann an das Formen der Krippe. „Die soll ja später auch noch zu bewegen sein. Würde ich Holz nehmen, wäre das später zu schwer“, erklärt er. So gestaltet er die Gebäude in Miniaturform. Dann werden die Krippen verputzt und mit Leimwasser bearbeitet und danach noch mit einer Patina versehen. „Es soll immer etwas alt und verwittert aussehen“, sagt Günter Kammer.

Mittlerweile hat er so genug Krippen gebaut, um den ganzen heimischen Keller mit seinen Arbeiten zu füllen. „Das Basteln fällt mir nicht schwer, aber die Krippen auf den Weihnachtsmärkten zu verkaufen wird mir langsam zu viel“, sagt der 79-Jährige. Auf den Weihnachtsmärkten in der Lohberger Zechenwerkstatt und am Wasserschloss Haus Voerde war er mit einem Stand vertreten und verkauft seine Krippen. Viele seiner Kunden kommen aber lieber bei ihm zu Hause vorbei und entscheiden sich erst dort für ein Modell. „Auf dem Weihnachtsmarkt ist es oft etwas stressig und man kann sich wegen dem vielen drumherum nicht auf eine Entscheidung konzentrieren“, sagt er. Vielleicht, so sagt Kammer, wird er in Zukunft nur noch Krippen privat verkaufen und sich von den Weihnachtsmärkten zurückziehen. „Ich würde mich natürlich freuen, wenn jemand dann zu mir kommt, um sich eine Krippe bauen zu lassen“, sagt er. Denn das möchte er auf jeden Fall weitermachen. „So lange ich Spaß daran habe und es gesundheitlich noch kann, mache ich weiter“, erklärt der Krippenbauer.

Eine orientalische Krippe von Günter Kammer. Foto: Martin Büttner