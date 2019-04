Kanäle werden erneuert : Arbeiten auf Augustastraße gehen am Montag weiter

Arbeiten auf Augustastraße gehen am Montag weiter

Dinslaken Die Modernisierung der Augustastraße geht weiter. Ab Montag, 8. April, wird der nächste Bauabschnitt eingerichtet. Dann beginnen die Bauarbeiten des Abschnitts zwischen Katharinenstraße und Industriestraße.

Die Arbeiten umfassen die Erneuerung von knapp 700 Metern Schmutzwasserkanal und fast 600 Metern Regenwasserkanal einschließlich der Hausanschlussleitungen. Die Bauarbeiten dienen auch der Neugestaltung der Straßenoberfläche unter Kriterien der Sicherheit, Funktionalität und Attraktivität. So hatte es beispielsweise in den Jahren 2013 bis 2015 170 Unfälle mit 27 Verletzten gegeben. Mittelinseln sollen künftig die Überquerung der Fahrbahn erleichtern. Und die Ampel am Knotenpunkt Augustastraße / Katharinenstraße soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.