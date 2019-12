Buchempfehlung : Liebe in Zeiten des Kalten Krieges

Dinslaken Als der in Russland verbotene Roman Boris Pasternaks, „Doktor Schiwago“, 1957 erstmals in Italien erschien, war das der Anfang eines sensationellen weltweiten Buch-Erfolges. Heute gehört „Doktor Schiwago“ zur Weltliteratur.

Das Romandebüt der US-amerikanischen Autorin Lara Prescott, „Alles, was wir sind“, schildert die Entstehung und die abenteuerliche Publikationsgeschichte dieses großen Liebes- und Gesellschaftsromans vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Die englischsprachige Erstausgabe von Lara Prescotts „Schiwago“- Roman, der jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt, kam in den USA auf Anhieb auf einen der vorderen Bestsellerlisten-Plätze.

In „Alles, was wir sind“ geht es aber nicht nur um die autobiographischen Hintergründe des „Doktor Schiwago“ und um das zähe Ringen um seine Veröffentlichung. Der Roman erzählt auch die Geschichte einer großen Liebe: der Liebesbeziehung des verheirateten Boris Pasternak zu Olga Iwinskaja, die nicht nur die große Liebe seines Lebens war, sondern auch die Muse seines „Doktor Schiwago“ (in dem Olga dem Leser als Lara wieder begegnen wird). Olga wird von den Sowjet-Machthabern in den Gulag verbannt, um ihr Informationen über Pasternak und seinen neuen Roman abzupressen. Doch Olga hält allen Repressionen stand und kommt nach drei Jahren, nach dem Tod Stalins, endlich wieder frei.