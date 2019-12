Tat sorgte im Sommer für Entsetzen : Frau in Voerde vor Zug gestoßen – Prozessauftakt ist am 9. Januar

Frau in Voerde vor Zug gestoßen – Prozessauftakt ist am 9. Januar

Trauer am Bahnhof Voerde: Bekannte von Anja N. legen im Sommer Blumen und Kerzen in der Nähe des Tatortes ab. Foto: Zehrfeld

Voerde Der Mann, dem vorgeworfen wird, im Juli die 34-jährige Anja N. in Voerde vor einen einfahrenden Zug gestoßen zu haben, kommt nun vor Gericht. Der Prozessauftakt gegen den 28-Jährigen aus Hamminkeln ist für Donnerstag, 9. Januar, am Landgericht Duisburg vorgesehen.

Der Beschuldigte ist durch einen Sachverständigen als „eingeschränkt schuldfähig“ eingestuft worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Aus diesem gehe hervor, „dass der Zustand der eingeschränkten Schuldfähigkeit gegeben ist“, wie Jill McCuller von der Staatsanwaltschaft Duisburg erklärte. Ob das Gericht dieser Einschätzung folgt oder nicht, wird sich in der Hauptverhandlung ergeben.

Falls ja, so könnte der Beschuldigte nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sondern unbefristet in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende „Antragsschrift im Sicherungsverfahren“ verfasst. Diese ersetzt in einem solchen Fall eine Anklageschrift.