Mit Schusswaffe bedroht : Zwei Maskierte überfallen Supermarkt in Paderborn

Zwei Maskierte überfallen Supermarkt in Paderborn

Paderborn In Paderborn ist eine Kassiererin bei einem Überfall mit einer Waffe bedroht worden. Die Unbekannten konnten Bargeld erbeuten und flüchten.

Zwei maskierte Männer haben in Paderborn einen Supermarkt überfallen. Am Mittwochabend betraten kurz vor Ladenschluss die beiden Unbekannten den Supermarkt, bedrohten eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderten Geld, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.