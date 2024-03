Am frühen Abend in Fischeln Maskierte Einbrecher stürmen Einfamilienhaus

Es erinnerte an Szenen aus einem TV-Krimi: Am Sonntag, 24. März, haben zwei mit Sturmhauben maskierte Männer versucht, gegen 19.45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus auf der Straße „Hees" in Fischeln zu verschaffen. Der 38-jährige Bewohner bemerkte, wie die Täter über den Zaun kletterten und auf sein Haus zuliefen. Daraufhin klopfte er lautstark von innen vor die Scheibe und machte so auf sich aufmerksam. Zeitgleich rief er den Notruf. Die Unbekannten drehten abrupt ab und flüchteten. Einer der Männer ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Lederjacke mit roten Emblemen auf der linken Seite. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.