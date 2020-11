Evonik-Kinderuni : Beim Händewaschen immer Seife nehmen

Düsseldorf Um sich nicht mit Viren und Bakterien anzustecken, ist es wichtig, dass man sich regelmäßig gründlich die Hände wischt. Macht man das aber nur mit Wasser, bringt das nur wenig. Kruschel erklärt den Kindern, warum man beim Händewaschen nie auf Seife verzichten darf.

Von diesem fiesen Coronavirus hat jeder schon gehört. Viele Wochen mussten Kinder zu Hause bleiben und durften nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Das Virus ist nämlich gefährlich und man kann sich schnell anstecken. Auch Kruschel hat sich Gedanken darüber gemacht. „Im Fernsehen und im Radio haben sie gesagt, dass man sich gründlich die Hände waschen soll, um gesund zu bleiben. Aber was haben meine Hände denn damit zu tun, ob ich mich anstecken kann?“, fragt sich das Zeitungsmonster. Die Antwort: Viren und Bakterien bleiben an Fingern und Händen kleben. Reibt man sich durch das Gesicht, steckt sich einen Finger in den Mund oder popelt in der Nase, gelangen sie in den Körper. Und dann wird man krank.