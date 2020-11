Leserbilder : So schön leuchten die St. Martins-Laternen in unserer Region

So schön leuchten die St. Martins-Laternen in unserer Region

Düsseldorf An St. Martin ziehen sonst Kinder mit Laternen umher und bekommen Süßigkeiten. Nun wird wegen Corona alternativ gefeiert: Viele der schönen Laternen leuchten trotzdem. Wir haben unsere Leser nach ihren Bildern gefragt.

Und es brennen doch die Lichter: An vielen Orten in Nordrhein-Westfalen wird am Mittwoch St. Martin gefeiert, obwohl die traditionellen Laternenumzüge in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden können.