Auto rutscht durch geschlossene Bahnschranke : Zahlreiche Verletzte bei Glatteis-Unfällen in NRW

Update Coesfeld Bei Glatteis-Unfällen in NRW sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto geriet ins Schleudern und rutschte an einem Bahnübergang durch eine geschlossene Schranke.

Dieser Unfall ging nach Angaben des Sprechers allerdings glimpflich aus, lediglich die Schranke wurde beschädigt. In den meisten Fällen seien Autos ins Schleudern geraten und in den Graben gefahren, sagte ein Polizeisprecher. In Insgesamt registrierte die Polizei am frühen Morgen sieben Glatteis-Unfälle im nördlichen Kreisgebiet.

In Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke kam auf glatter Straße ein Auto ins Schleudern und stieß mit einem Sattelzug zusammen. Nachdem ein weiterer Wagen in die Unfallstelle gefahren war, geriet das Führerhaus des Lastwagens in Brand. Der Lastwagenfahrer und zwei Autoinsassen erlitten leichte Verletzungen.

Im Kreis Herford wurden der Polizei zwischen 6 und 9 Uhr insgesamt 20 Glatteis-Unfälle gemeldet. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Im Kreis Steinfurt erlitten zwei Radfahrerinnen bei Stürzen auf eisglatter Fahrbahn schwere Verletzungen. Auch in Bielefeld kam es zu Unfällen wegen Glätte.

(bsch/dpa)