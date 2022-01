A4 bei Aachen : Polizei stoppt illegalen Tiertransporter – und entdeckt mehr als 60 Hundewelpen

Aachen Ein Streifenteam der Kölner Autobahnpolizei hat auf A 4 bei Eschweiler einen illegalen Tiertransporter auf seiner Fahrt von Tschechien nach Belgien gestoppt und mehr als 60 Hundewelpen befreit.

Noch am Einsatzort verständigten die Polizisten in der Nacht zu Mittwoch das zuständige Veterinäramt in Aachen, um den Gesundheitszustand der Welpen und die Tierausweise überprüfen zu lassen. Nach ersten Erkenntnissen fielen dabei Unregelmäßigkeiten beim Impfschutz der Hunde auf, so dass Polizei und Veterinäramt die vom Transport geschwächten Tiere beschlagnahmten.