Rettungshubschrauber im Einsatz : Motorradfahrer im AK Neuss-West lebensgefährlich verletzt

Neuss Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend im Autobahnkreuz Neuss-West verletzte sich ein Motorradfahrer lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 38-Jähriger aus Duisburg mit seinem Motorrad auf der A 46 in Richtung Neuss. Im AK Neuss-West wechselte er auf die A 57 in Richtung Nimwegen und verlor in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad.