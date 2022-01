Aktion am Flughafen Köln/Bonn : Kinder können sich im Flugzeug impfen lassen

Impfaktion im historischen Airbus 300 Zero Gravity im Dezember. Die Aktion wird nun für Kinder wiederholt. Foto: dpa/Sascha Thelen

Köln Ungewöhnliche Impfaktion: Am Sonntag können Kinder sich am Flughafen Köln/Bonn in einem Airbus A300 Zero G impfen lassen. Nach der Impfung können sie mit ihren Eltern einen Blick ins Cockpit werfen und Fotos machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Köln veranstaltet am Sonntag, 9. Januar 2022, eine Impfaktion für Kinder von fünf bis elf Jahren in einem Airbus A300 Zero G. In Zusammenarbeit mit dem Flughafen Köln/Bonn werden die Impfungen von 12 bis 18 Uhr in dem Ausstellungsflugzeug auf dem Außenparkplatz P-Nord des Flughafens Köln/Bonn, Nordallee, 51147 Köln, angeboten. Eine Terminbuchung ist erforderlich, da wartende Eltern und Kinder sonst unter Umständen schlechter Witterung ausgesetzt wären.

Nach der Impfung können Kinder und Eltern einen Blick ins Cockpit werfen und Fotos machen, wie die Stadt mitteilt.

Der Airbus A300 Zero G wurde bis 2014 zur Simulation von Schwerelosigkeit als sogenanntes Parabel-Flugzeug eingesetzt und für Test- und Experimentalflüge genutzt. Insgesamt wurden mit dem Airbus 13.180 Parabeln geflogen. Unter anderem trainierte Astronaut Alexander Gerst an Bord. Seit August 2015 ist der Zero G am Flughafen Köln/Bonn stationiert und kann bei Führungen besichtigt werden.

Bereits Mitte Dezember gab es Impfaktionen in dem Flugzeug.

(hsr)