62-Jähriger schwer verletzt : Polizei rekonstruiert Fluchtweg nach Einbruch in Bielefeld

Bielefeld Zu Fuß, mit dem Rad und einem Transporter ist ein Einbrecher in Bielefeld geflohen, nachdem er einen 62-Jährigen lebensgefährlich verletzt hatte. Die Mordkommission „Buschkamp“ hat seinen Fluchtweg aufwendig rekonstruiert.

Rund 20 Tage nach einem Einbruch in ein Haus in Bielefeld mit Angriff auf den Eigentümer hat die Polizei den Fluchtweg in Teilen rekonstruiert. Außerdem fand die Mordkommission „Buschkamp“ laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Mittwoch DNA-Spuren des Täters am Tatort. Er hatte sich offenbar bei dem Einbruch verletzt. Mit einem Messer aus der Küche hatte der Jugendliche den 62-jährigen Bewohner lebensgefährlich verletzt und war entkommen.