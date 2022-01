Kaltes Wetter zum Jahresbeginn : Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in NRW-Wintersportgebieten

Essen Gute Nachrichten für Ski- und Schlittenfahrer in Nordrhein-Westfalen: Im Wintersportgebiet rund um den Winterberg kann es am Wochenende bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben.

Das teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag mit. Auch in der Eifel solle es schneien. Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee sei hier möglich. Im Flachland bleibe das Wetter dagegen nass-kalt und schmuddelig, sagte der Meteorologe. Am Freitag liegen die Temperaturen demnach zwischen drei und sechs Grad. Immer wieder ziehen Regen- oder Schneeschauer durch. Der DWD warnt vor Glätte durch überfrierenden Regen und Neuschnee.

Der große Schneefall bleibe im Flachland jedoch vorerst aus. „Dafür ist es einfach noch viel zu warm.“ In der Nacht zu Donnerstag könne es jedoch auch in den Tieflagen zu Schneeschauern kommen, die im weiteren Verlauf nachlassen. Zudem sei Glätte zu erwarten. Die Temperaturen fallen auf zwei bis minus ein Grad. Laut DWD wird es am Donnerstag wechselhaft bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad in Ostwestfalen und 6 Grad an Rhein und Ruhr.