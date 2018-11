Wunschbäume in NRW : Wenn die Geschenke am Weihnachtsbaum hängen

Foto: shutterstock/ Pressmaster Infos Das sind die Wunschbaumaktionen in der Region 2018

Düsseldorf Geteilte Freude ist doppelte Freude - das gilt wohl zu keiner Zeit so sehr, wie rund um Weihnachten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie in der Region per Wunschbaum Geschenke spenden können.

Weihnachten macht warm ums Herz - allerdings nur jenen, die sich ein besinnliches Fest mit gutem Essen und Geschenken leisten können. Für viele Kinder bleibt der Platz unter dem Weihnachtsbaum am 24. Dezember leer. Spendenaktionen per Wunschbaum sollen dagegen helfen. Kinder aus Familien mit wenig Geld oder auch Flüchtlingskinder hängen an diesen Bäumen ihre Wünsche auf - und engagierte Fremde können sie ihnen erfüllen.

In Moers gibt es jedoch eine Ausnahme: Auf dem Moerser Weihnachtsmarkt wird ein Wunschbaum für Senioren aufgestellt. An einem Baum hängen Zettel mit Wünschen, die jeder, der will, pflücken und erfüllen darf. Wer ein Geschenk möchte, muss einen Wunschzettel-Formular ausfüllen. Übrigens dürfen auch kostenlose Wünsche genannt werden, wie zum Beispiel gemeinsame Zeit für Spaziergänge, Gespräche und Aktivitäten.

(ham)