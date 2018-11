RWE räumt Barrikaden: Polizei findet Bombenattrappe im Hambacher Forst

Ein Aktivist sägt im Hambacher Forst an einem Baumstamm (Archivfoto). Foto: dpa/Ina Fassbender

Aachen Der Energiekonzern RWE hat am Donnerstagmorgen mit der Räumung von Barrikaden und Hindernissen im Hambacher Forst begonnen. Die Polizei erteilte Platzverweise an Braunkohlegegner. Außerdem wurde eine Bombenattrappe gefunden.

Über einen Monat nach der wochenlangen Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst hat RWE mit der Beseitigung von neu errichteten Barrikaden in dem Wald am Braunkohletagebau begonnen.

Die Polizei schützte nach eigenen Angaben am Donnerstag die RWE-Arbeiten, unterstützt von Kräften aus dem ganzen Land. Räumungen eines Wiesencamps des Aktivisten oder von neuen Baumhäusern seien nicht geplant, hieß es. Via Twitter appellierte die Polizei an Aktivisten im Wald: „Verhalten Sie sich ruhig und kooperativ!“ Der erste größere Polizeieinsatz nach der Baumhaus-Räumung begann nach Angaben einer Polizeisprecherin friedlich.