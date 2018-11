Vorfall am Hauptbahnhof Essen: Jugendliche fliehen im Taxi vor Angreifern

Essen Vier junge Männer sind in Essen mit einem Taxi nach einem Streit vor mehreren Angreifern geflüchtet. Die größere Gruppe habe am Mittwochabend mit Gegenständen gegen das Taxi geschlagen und geworfen.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten die vier jungen Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren das Taxi am Mittwochabend am Gelsenkirchener Hauptbahnhof bestiegen. Den 49 Jahre alten Fahrer baten sie am Zielort in Essen, kurz zu warten.