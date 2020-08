Hitze in NRW : Wetterdienst sagt weitere heiße Tage und Gewitter vorher

Offenbach Sommerhoch „Emil“ sorgt am Dienstag weiterhin für Hitze, Hitze, Hitze. Laut Deutschem Wetterdienst ist auch weiterhin keine Entlastung in Sicht: Tropennächte und Gewitter stehen an.

In Richtung Süden und Westen bleibt die Gewittergefahr hoch - an diesem Dienstag im Süden, Westen und in der Mitte, am Mittwoch dann eher zwischen Nordrhein-Westfalen und den Alpen. Zugleich sind hier tropische Nächte möglich, in denen es wärmer als 20 Grad bleibt. Tagsüber steigen die Werte auf bis zu 36 Grad. Auch am Donnerstag und am Freitag kann es im Südwesten kräftig blitzen und donnern.