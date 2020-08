Polizeieinsatz in Bad Oeynhausen : Besitzer lässt kleinen Hund bei Hitze im Auto

Polizeieinsatz in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen Ein Passant sah, dass der kleine Hund längere Zeit in dem geparkten Auto in der Mittagshitze saß. Das Tier bewegte sich kaum noch. Augenzeugen schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein.

Als die Polizei am Samstag beim Supermarkt-Parkplatz ankam, hatte sich eine größere Menschenmenge um das Fahrzeug versammelt. Der Marktleiter sagte, dass sich der Hund mindestens 25 Minuten in der Mittagshitze allein in dem Auto befunden habe, berichtet die Polizei. Mehrfache Durchsagen im Markt nach dem Hundehalter seien erfolglos verlaufen. Als sich der Zustand des Vierbeiners immer weiter verschlechterte, sei die Beifahrerseite eingeschlagen worden.