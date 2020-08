Neue Coronaschutz-Verordnung : Laschet verteidigt Maskenpflicht für Schüler

Düsseldorf Die neue Coronaschutz-Verordnung des Landes NRW soll bis Ende August gelten. Neue Öffnungen sind laut Ministerpräsident Armin Laschet nicht geplant. Zugleich verteidigte er die Maskenpflicht an Schulen.

Laschet hat die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen nochmal gerechtfertigt. Gerade in der jetzigen Phase, in der viele Menschen von Reisen zurückkehrten, müsse man besonders vorsichtig sein, sagte Laschet am Dienstag vor Beginn einer Kabinettssitzung in Düsseldorf. Außerdem mahnten die steigenden Corona-Infektionszahlen: „Die Pandemie ist längst noch nicht vorbei“, so Laschet. „Wenn sich das Geschehen normalisiert, dann könne wir auch schnell wieder von dieser Pflicht Abstand nehmen.“