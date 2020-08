Pulheim Eine Kundin hat an einer Supermarktkasse in Pulheim einen Umschlag mit 3660 Euro Bargeld gefundenJetzt darf sie sich über einen Finderlohn freuen.

Die 57-Jährige gab das Geld in einer Polizeiwache ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 67-Jähriger hatte den Umschlag mit dem Geld am vergangenen Freitag beim Zahlen an der Kasse verloren, ohne es zu bemerken.