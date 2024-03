Premiere im Theater am Schlachthof Familiendrama mal anders

Single und glücklich – Marie (Johanna Wagner) arbeitet als Touristenguide in Korschenbroich und verbringt ihre gesamte freie Zeit mit ihren zwei engsten Freunden, dem nostalgischen Kioskbesitzer Hugo (Lars Evers) und dem erfolglosen Journalisten Viktor (Tim Steiner). Zu dritt führen die Freunde ein beschauliches Leben, schauen Filme und trinken Wein. Doch dann wird Marie an der Supermarktkasse ein Los für die Familienlotterie „Glück in Glehn“ aufgeschwatzt und tatsächlich zieht sie den Hauptgewinn: Drei Millionen Euro winken dem Trio. Nur ein Haken ist an der Sache: Voraussetzung zur Gewinnausschüttung ist eine Familie. Und was genau das sein soll, definiert der Notar (Lars Evers) mit Hilfe seines staubigen Buches von 1914 sehr präzise: Eine Ehe – idealerweise mit Kindern. Marie und ihre Freunde machen sich auf die Suche nach einer Lösung für ihr Problem und gleichzeitig auch nach einer Neudefinition, die dem aktuellen Zeitgeist gerecht wird.