30 Millionen Euro Langenfeld nimmt Kredite für Schulbau auf

Der Rat der Stadt Langenfeld wird in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 19. März, den Haushalt für das laufende Jahr mit dreimonatiger Verzögerung verabschieden. Einmal mehr ist es den Kommunalpolitikern nicht gelungen, die Satzung gemäß Gemeindeordnung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde, also dem Kreis Mettmann, vorzulegen.