OGS-Beiträge steigen Hückelhoven bittet Topverdiener zur Kasse

An allen neun Grundschulen im Hückelhovener Stadtgebiet wird die Offene Ganztagsschule (OGS) angeboten, ebenso an der Förderschule. Von 11.30 bis 16 Uhr wird diese Betreuungseinrichtung durchgeführt. Wie die Caritas, die mit 90 Mitarbeitenden seit 2009 Trägerin für die zehn Schulen in Hückelhoven ist, mitteilt, wurden im Schuljahr 2022/2023 531 Kinder betreut. In dem laufenden Schuljahr ist die Zahl der Kinder noch einmal gestiegen, wie Schulamtsleiter Stephan Matzerath in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses sagte. Neben der qualifizierten Hausaufgabenbetreuung finden auch individuelle Förder- und Spielangebote statt. „Zudem erhalten die Kinder aber auch Zeit und Raum, um sich alleine und selbstbestimmt zu beschäftigen“, schreibt die Caritas.