Total digital Zeit für einen digitalen Ruck

Der Grund: Die Banken haben ihre Dienstleistungen digitalisiert und ins Internet verlagert. Der digitale Tsunami spült nicht nur Banken aus unseren Städten. Denken wir an die Bahn, die ihre Plastik-Bahnkarten demnächst nur noch elektronisch als Pixel auf dem Smartphone anbietet. Oder an Supermärkte, wo man sich selbst an der Kasse abkassieren darf – und als Aushilfskassierer noch nicht einmal Lohn für diese Arbeit erhält!