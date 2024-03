54.000-Euro-Spende für 24 Vereine in Viersen Geld für Socken, Senioren und Strategietafeln

Auch die Dudelsackformation „White Hackle Pipes and Drums“ gehörte zu den Begünstigten. „Wir werden das Geld in Sachen Bekleidung einbringen“, sagte Pipe Major Tobias Hölters. Gerade Verschleißgegenstände wie Socken reißen ein großes Loch in die Kasse. Ein Paar der speziellen Socken in einer annehmbaren Qualität liege preislich bei 27 Euro. 25 Musiker müssen mit je zwei Paaren ausgerüstet werden. „Da kommt allein bei den Socken einiges zusammen“, bemerkte Jürgen Hölters.