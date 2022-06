Auch Starkregen und Hagel möglich : Es wird ungemütlich in NRW - großes Unwetterpotenzial im Rheinland

Foto: dpa/Christian Knieps 12 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2022

Essen Das freundliche und sonnige Wetter macht erst mal Pause in NRW: Stattdessen drohen Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Alle Infos zu den Aussichten der nächsten Tage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maurice Zurstraßen

Schlechte Nachrichten für Sonnenanbeter in NRW: Eine Luftmassengrenze von Südwesten bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bereits heute feuchtwarme, schwüle Luft nach NRW. Ab heute Nachmittag kann es im Umfeld sowie westlich des Rheins bereits zu einzelnen starken Gewitter kommen, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit. „In der zweiten Nachthälfte zu Freitag kommt es mehr in Fahrt“, sagt Maria Hafenrichter, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Dabei ist mit kräftigen Schauern und Gewittern, örtlich unwetterartig mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen.

„Im Rheinland ist das Unwetterpotenzial am größten“, so Hafenrichter. Das gilt für die Nacht, den Morgen und Vormittag. Im Westen wird es dann für ein paar Stunden ruhiger, während es sich bis in den Osten von NRW ausbreitet. Am Nachmittag kann es aber bereits wieder losgehen. Somit sind Freitag tagsüber in ganz NRW vereinzelt und lokal Unwetter vor allem durch Starkregen möglich. Eine Aussage über mögliche Schwerpunkte kann erst im Laufe des Freitags getroffen werden. In der Nacht zu Samstag beruhigt sich das Wetter.

Eine Verschnaufpause wird vermutlich der Samstag bieten. „Für die meisten Menschen in NRW wird dieser Tag niederschlagsfrei“, sagt Hafenrichter. Nur vereinzelt kann es zu Schauern kommen. Am Sonntag ziehen von Westen aber erneut Schauer und Gewitter auf. „In der Nacht zum Montag sind intensivere Gewitter und Starkregen in NRW möglich“, prognostiziert Hafenrichter. Aussagen über einen Schwerpunkt seien nicht möglich, da sich die die Modelle noch uneinig seien.