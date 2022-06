Wetter in NRW : Warme Temperaturen und Gewitter – wechselhaftes Wetter zum Ferienstart

Düsseldorf Zum Ferienstart kühlt es in Nordrhein-Westfalen ab, der Freitag beginnt mit Unwetter und kühlen Temperaturen. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter wechselhaft.

Zum Sommerferienbeginn bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen warm, aber unbeständig. Deutschland stecke derzeit zwischen einem Hoch in Osteuropa und einem Tief über den britischen Inseln, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Diese Wetterlage sei verantwortlich für das wechselhafte Wetter. Am Freitag gebe es in Nordrhein-Westfalen zunächst dichte Bewölkung. Immer wieder könne es auch kräftig Regnen. Unwetter seien allerdings unwahrscheinlich.