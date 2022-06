Vereinzelt auch Schauer und Gewitter : Hitzewelle in NRW – am Wochenende bis zu 38 Grad erwartet

Am Wochenende wird wohl nur das kühle Nass etwas Erfrischung bringen - denn es wird knackig warm mit bis zu 38 Grad (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Essen Sommerliches Wetter erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen dieses Wochenende - am Samstag mit Temperaturen bis zu 38 Grad. Am Sonntag kann es dann vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen.

Die Temperaturen können bereits am Freitag Höchstwerte von bis zu 31 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen können es bis zu 26 Grad werden. Für den Samstag rechnen Metereologen mit bis zu 34 Grad, in der Kölner Bucht auch mit bis zu 38 Grad. In Norden kann es allerdings zu kurzen Schauern kommen. Am Sonntag gehen die Höchsttemperaturen auf 23 Grad im Norden und 30 Grad im Süden zurück. Im Verlauf des Tages sind nach Angaben des DWD Regenschauer und Gewitter - teils mit Starkregen und Hagel - möglich



Auch bei unseren westlichen Nachbarn wird es heiß: Mit der Hitzewelle in Frankreich müssen die Menschen sich örtlich auf Temperaturen bis zu 42 Grad einstellen. Das teilte der Wetterdienst Météo France am Donnerstag in seiner aktualisierten Vorhersage mit. Die höchsten Temperaturen werden demnach am Samstag erwartet, am heißesten soll es im Südwesten werden. Nahezu flächendeckend können aber Werte von bis zu 40 Grad erreicht werden. Premierministerin Élisabeth Borne mahnte die Bevölkerung zur Vorsicht. In zwölf Départements sei die Warnstufe Rot ausgerufen worden. Die Menschen sollten genügend trinken, sich im Kühlen aufhalten und nach ihren Nachbarn schauen.

(felt/bsch/dpa/AFP)