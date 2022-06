Veranstaltung in der Innenstadt : Kultur belebt die Krefelder City

Es kommt wieder Leben in die Innenstadt. Bei „Kultur findet Stadt“ treten wie 2019 zahlreiche Künstler auf und verzaubern die Besucher. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Tausende Besucher kamen 2019 zu „Kultur findet Stadt“. An diesem Wochenende gibt es nach der Corona-Zwangspause die zehnte Auflage des Events. Die Hauptbühne steht vor dem Rathaus, der Kulturmarkt ist an der Dionysiuskirche.

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und lassen Erinnerungen an eine Veranstaltung wach werden, bei der die Besucher mitten in der City in Liegestühlen den Darbietungen folgten. Das war 2019 auf dem Willy-Göldenbachs-Platz. Erstmals war er das Herzstück der neunten Auflage von „Kultur findet Stadt“ mit vielen tausend Besuchern.

Auf dem Willy-Göldenbachs-Platz saßen die Gäste damals bei bestem Wetter in Liegestühlen und sahen das Musiktheater von Julia Polzin. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause will Krefelds Kreativszene an diesem Wochenende einmal mehr in entspannter Atmosphäre Qualität und Vielfalt präsentieren. Die Organisatoren vom Stadtmarketing haben mit der Musikschule und der Initiative „Krefeld für Kinder“ zwei Kooperationspartner an ihrer Seite. Kinder und Jugendliche stehen im doppelten Sinne im Mittelpunkt des Programms: Zum einen werden mehr als 1.000 Nachwuchstalente aus Kursen und Projekten der Musikschule auf den verschiedenen Bühnen im Einsatz sein, zum anderen werden Spenden für sozial benachteiligte Kinder gesammelt. „Nachdem 2020 und 2021 kaum Kultur stattfinden konnte, klingt der Name der Veranstaltung für viele wie ein Lebenszeichen – und das ist gut so. Die Innenstadt wird wieder zum Treffpunkt für Kultur“, sagt Claire Neidhardt, Leiterin des Stadtmarketings, und verweist darauf, dass die Hauptbühne diesmal auf dem Rathausplatz steht.

Info Die Musikveranstaltung im Theater kostet Eintritt Tickets für die Veranstaltung im Stadttheater kosten 21 Euro. Alle weiteren Events sind bei freiem Eintritt zu erleben – Spenden sind willkommen. Infos gibt es im Internet unter www.krefeld.de/kfs

Und so sieht das Programm vom 17. bis 19. Juni aus.

Am Freitag, 17. Juni, ist um 17 Uhr auf dem Rathausplatz das Auftaktkonzert mit verschiedenen Gruppen und Ensembles der Krefelder Musikschule.

Am Samstag, 18. Juni, öffnet der Kulturmarkt auf dem südlichen Dionysiusplatz von 11 bis 18 Uhr. Knapp 50 Kulturschaffende stellen sich und ihre Programme oder Werke vor. Der Markt ist auch Ausgangspunkt für die „Musikboten“, die einmal quer durch die Innenstadt laufen und musizieren.

Auf der Marktstraße am Behnisch-Haus startet der Samstag um 11.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 13 Uhr werden dann Akkordeon- und Gitarrenklänge zu hören sein. Auf der Bühne gibt es Tango-Impressionen mit Musikschülern, Profis, der Tangogruppe „TanGoLo“ sowie dem Tanzpaar „Kathalonga“. Gegen 16.30 Uhr darf mitgetanzt werden, zuerst bei der Tango-Schnupperstunde und ab 19 Uhr bei der offenen Tango-Session, der „Milonga“ vor der Bühne.

In der Lohstraße geht es von 13 bis 22 Uhr „jazzig“ zu. Auf der anderen Seite des Behnisch Hauses gestalten ab 13 Uhr vor dem Jazzkeller Startup-Bands der Musikschule Krefeld und erfahrene Musiker aus der Region das Programm. Mit einem Mix aus Jazzclassics und Eigenkompositionen laden die Bands zum Verweilen auf der Jazzkeller-Terrasse ein, bevor sich dort ab 20 Uhr das hauseigene Programm der Open Air Summertime anschließt.

Auf dem Rathausplatz startet der Samstag um 13 Uhr mit Grundschülern, die Tanztheater zeigen. Es treten anschließend verschiedene Chöre, Musikklassen und Kinderorchester auf, bevor der Circus Rondel ab 16.30 Uhr zum Mitmachen einlädt. Ab 18.30 Uhr findet das große Benefizkonzert zugunsten von „Krefeld für Kinder“ statt. Mehr als vier Stunden lang sorgen dann Talente der Musikschule, Künstler des Stadttheaters und der französische Chansonnier Jean-Claude Séférian für eine bunte Klangvielfalt aus Klassik, Operette, Musical, Chanson und Big-Band-Sound. Besucher sollen „zu uns kommen, genießen und spenden“, hofft Joachim Watzlawik, Koordinator von „Krefeld für Kinder“. Er möchte mit dem gesammelten Geld ein eigenes Zirkuszelt für Projekte mit Kindern in Krefeld anschaffen.

An der Alten Kirche spielen von 16 bis 22 Uhr verschiedene Singer-Songwriter vom Niederrhein und aus der Krefelder Partnerstadt Venlo.

Die Königstraße wird von 11 bis 18 Uhr zur Kunstgalerie: Leinwand an Leinwand stehen dort die Kunstwerke, aufgereiht wie Perlen an einer Kette. Die Straße selbst kann von Kindern mit Kreide in allen Farben gestaltet werden.

In der Mennonitenkirche präsentiert das Kresch-Theater um 12.30 und 18 Uhr seine „Historischen Frauen“ von Sophie Scholl bis Astrid Lindgren.

Im Stadttheater finden Besucher ab 17 Uhr die Krefelder Bandszene. Die Sieger des Musikwettbewerbs „Listen to Numbers“ spielen ab 17 Uhr auf der Großen Bühne und im Glasfoyer, unter anderem Jansen, Omnibus Prime, das Clemens Gutjahr Trio und die Siegerin des Kontests, Bella. Tickets kosten 21 Euro.

Vor der Mediothek entstehen zwischen 11.30 und 13.30 Uhr auf den Staffeleien bei gutem Wetter fabelhafte Tierwesen. Sie werden mit Wachsmalstiften, Ölkreiden, Filz- oder Buntstiften gestaltet.