Über 30 Grad in Neuss : Wieder „Hitze-Tarif“ im Südbad

Das Südbad in Neuss erwartet am heißen langen Wochenende tausende Besucher. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Foto: Stadtwerke Neuss

Neuss Das Wochenende wird heiß. So hat sich das Südbad auf den vermutlich großen Gäste-Ansturm vorbereitet. Der „Hitze-Tarif“ wird für zusätzliche Besucher sorgen.

Von Leonie Miß

Über 30 Grad und strahlender Sonnenschein werden am langen Wochenende erwartet. Die Freibadsaison läuft schon offiziell seit dem 20. Mai, doch so langsam könne mit größerem Andrang gerechnet werden, sagt Alexandra Hartig, Sprecherin der Stadtwerke. Weiter betont sie: „Erfahrungsgemäß benötigt es zwei bis drei warme Tage hintereinander, bis die Besucherzahlen im Freibadbereich deutlich steigen. Wir rechnen aber bereits mit mehreren tausend Besuchern an dem langen Wochenende.“ Schon am Donnerstag ist mit sommerlichen 26 Grad zu rechnen, am Freitag wird dann das erste Mal die 30-Grad-Marke geknackt.

Dabei bedarf es auch umfangreicher Vorbereitungen, bevor die Badegäste scharenweise ins kühle Nass springen. Denn das 50-Meter-Schwimmbecken und die Kinderbecken im Freibadbereich müssen beaufsichtigt werden. Das Bad, das in den heißen Monaten sonst unterbesetzt wäre, profitiert von den Mitarbeitern der Eissporthalle. Dort ist die Saison schon vorbei, nun sind sie im Bad tätig. Der Personalbedarf wird laut Hartig in allen Bereichen noch einmal überprüft und gegebenenfalls erhöht: „Insbesondere bei der Wasseraufsicht, aber natürlich auch im Bistrobereich, an der Kasse und beim Reinigungspersonal.“

Auch der „Hitze-Tarif“, der von den Stadtwerken angeboten wird, soll wieder einige Besucher in das Bad locken. Dann muss lediglich der Eintritt für zwei Stunden gezahlt werden, der Badegast kann aber den ganzen Tag im Südbad verbringen. Dieser Tarif gelte grundsätzlich immer, wenn die Temperaturen bei über 24 Grad Celsius liegen, auch außerhalb der Freibad-Saison etwa im Frühjahr oder Spätsommer – an diesem Wochenende mit bis zu 34 Grad am Samstag also kein Problem. Auch soll es ein Sommerferien-Angebot für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren geben. Die Ferienkarte ist im gesamten Zeitraum der Sommerferien gültig und einmal täglich im Nord- oder Südbad nutzbar.