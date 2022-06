Aufgrund hoher Temperaturen : Die nächsten Tage werden für Pollenallergiker schwer

Düsseldorf 2022 ist der Pollenflug besonders stark. Mit den steigenden Temperaturen werden die kommenden Tage in NRW für Allergiker doppelt anstrengend. Was Sie bei akuten Beschwerden tun können und warum Sie bei Regen und Gewitter nicht sofort die Fenster öffnen sollten.

Die warmen Temperaturen, die für die kommenden Tage in Nordrhein Westfalen vorausgesagt sind, sollten Pollenallergiker mit Bedacht genießen. Denn mit der Trockenheit reichern sich die Pollen in vielen Luftschichten an und es kommt zu verstärktem Pollenflug . Und die über Tage hinweg anhaltenden Allergiesymptome können laut Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) zur Belastung werden: „Der Juni ist für die vielen Gräserpollenallergiker meistens ein besonders harter Monat“, weiß er.

Dieses Jahr ist ein starkes Pollenjahr

Aktuell ist häufig von einem Mastjahr die Rede. Laut Matthias Werchan ist das unpräzise. Der Begriff Mastjahr stamme aus einer Zeit, in der Schweine in den Wald getrieben wurden, um sich an den Früchten, die die Bäume angesetzt hatten, zu mesten. Ein Mastjahr beziehe sich also auf die Früchte an den Bäumen, nicht auf die Pollen, die Monate vorher entstünden. Treffender sei also der Begriff „Pollenjahr“. Und in der Tat ist 2022 ein starkes Baumpollenjahr: „In diesem Jahr besonders stark waren die Buche und die Eiche, auf die im Übrigen auch häufig Menschen kreuzreagieren, die gegen Birken oder Erlen allergisch sind.“ Letztere beiden sind 2022 aber weniger stark vertreten, dafür Kiefern- und Fichtenpollen, die aufgrund ihrer Größe sehr sichtbar waren. „Das hat bei den Menschen das Gefühl verstärkt, dass aktuell sehr viele Pollen unterwegs sind“, erklärt Werchan.