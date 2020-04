Frostige Nächte, milde Tage : Frühlingswetter bringt am Sonntag bis zu 21 Grad nach NRW

Düsseldorf Fast sommerliche Temperaturen werden am Sonntag in Nordrhein-Westfalen erwartet. Lange hält das milde Wetter aber wohl nicht. Nachts kann es weiterhin Minusgrade geben.

Am Mittwoch bleibt es im Süden den ganzen Tag über sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. Im Tagesverlauf ziehen demnach aber vom Niederrhein bis nach Ostwestfalen Wolken, es kann auch leicht regnen. Die Temperaturen liegen bei sieben bis elf Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. In der Nacht auf Donnerstag breiten sich demnach die Wolken nach Süden aus. Stellenweise sei mit Regen zu rechnen und im höheren Bergland mit Schnee. In den übrigen Landesteilen liegt die Temperatur zwischen zwei bis minus sechs Grad.

Eher trüb sind die Aussichten für Donnerstag. In NRW ist es laut DWD überwiegend stark bewölkt. Stellenweile kann es auch regnen. Tagsüber erreicht das Thermometer ähnliche Werte wie am Vortag: Acht bis elf Grad, im Bergland um die sieben Grad. Die Nacht zum Freitag ist dann wieder bewölkt mit gebietsweisen Regenschauern. Die Nacht ist aber weniger frostig bei maximal minus einem Grad in Hochlagen, in den übrigen Regionen liegen die Werte über null.