Heimliche Spritztour in Wuppertal : 14-Jähriger richtet mit Auto seiner Mutter hohen Schaden an

Wuppertal Die unerlaubte Spritztour eines Jugendlichen mit dem Auto seiner Mutter ist mit einem hohen Schaden geendet. Der 14 Jahre alte Fahrer krachte in vier geparkte Autos.

Ein 14-Jähriger hat am Uellendahl in Wuppertal heimlich das Auto seiner Mutter genommen und damit großen Schaden angerichtet. Der Junge war am Dienstagabend mit dem familieneigenen Suzuki zu einer Spritztour durch das nächtliche Wuppertal aufgebrochen, wenig später von der Fahrbahn abgekommen und in vier geparkte Autos gekracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 14-Jährige blieb unverletzt.