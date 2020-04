Während eines Einsatzes : Dieb klaut Desinfektionsmittel und Ausrüstung aus Rettungswagen

Iserlohn Während die Sanitäter im Einsatz waren, hat ein junger Mann aus einem Rettungswagen im Sauerland Ausrüstung gestohlen. Er nahm unter anderem Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe mit.

Der Dieb rüttelte am Dienstagabend in Iserlohn zunächst vergeblich an der Hintertür des Einsatzwagens der Feuerwehr, wie die Polizei am Mittwoch anhand einer Zeugenaussage berichtete.