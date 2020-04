Falscher Name kann teuer werden : Wie man selbstgenähte Masken am besten bezeichnet

Düsseldorf Derzeit greifen viele Menschen zu Nadel und Faden und nähen Masken fürs Gesicht. Sie wollen damit dem Coronavirus entgegen wirken. Wer die Masken anschließend verkaufen will, muss aber bei der Namensgebung aufpassen. Was Sie wissen müssen.

In Österreich und der deutschen Stadt Jena, gibt es sie längst: Die Maskenpflicht im Supermarkt. Wer einkaufen gehen will, muss eine Abdeckung über Mund und Nase tragen. In Deutschland wird es diese Pflicht wohl nicht geben, vor allem auch deshalb, weil sie fast überall ausverkauft sind. Weder in Apotheken noch in Drogieren ist der sogenannte Mund-Nasen-Schutz noch zu finden. Damit werden weiche Masken bezeichnet, die zwar Mund und Nase abdecken, aber am Gesicht nicht dicht anliegen. Sie bieten somit keinen Atemschutz, verhindern aber, dass sich Tröpfchen aus dem Mund des Maskenträgers verbreiten können. (Alle Antworten rund um Schutzmasken und deren Unterschiede finden Sie hier.) In der Folge greifen immer mehr Menschen zu Nadel und Faden und nähen solche Stoffbedekungen für das Gesicht selbst. Mancherorts sogar in großer Stückzahl, um damit beispielsweise auch Pflegeheime zu versorgen. Wer das macht, muss jedoch aufpassen.