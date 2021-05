Schauer und Gewitter erwartet : Es wird ungemütlich in NRW

Es wird ungemütlich in NRW

Das Wetter wird ungemütlich zum Wochenende. Ohne Regenschirm sollte man besser nicht aus dem Haus gehen, denn es wird vorallem eins: nass.

Zum Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen wechselhaftes Wetter. Nach einem nebligen Freitagmorgen bleibt der Himmel tagsüber dicht bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Essen mit. Bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad gibt es Schauer und auch einzelne Gewitter.